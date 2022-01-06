У Грузії зростає кількість випадків зараження "омікроном"

У Грузії лабораторно підтверджено 253 випадки зараження омікрон-штамом коронавірусу COVID-19, заявив журналістам у середу ввечері голова грузинського Національного центру контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе.

За його словами, ще вранці в середу кількість виявлених випадків зараження "омікроном" становила 159, за день кількість підтверджених хворих громадян збільшилася на 94.

Він зазначив, що з вивчених випадків у 17% зафіксовано реінфікування. Крім того, серед заражених "омікроном" 67% повністю вакциновані, включно вісьмох, які вже отримали бустерну дозу.

"Але перебіг хвороби порівняно легкий. Госпіталізація знадобилася п'ятьом (із 253 - ІФ), з яких трьом лише через їх супутні захворювання, а не через COVID", - сказав він.

За його інформацією, більшість виявлених випадків були завезеними, але вже почалося поширення омікрон-штаму серед тих, хто мав контакт із зараженими.

У Грузії, як повідомило в середу МОЗ країни, за добу було виявлено 3 тисячі 436 нових випадків зараження коронавірусом, померло 32 особи.

Загалом у Грузії з початку пандемії було підтверджено 945 тис. 609 випадків зараження COVID-19, всього померло 14 тис. 41 особа.