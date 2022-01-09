На Кіпрі виявили штам коронавірусу "дельтакрон", що комбінує ознаки "дельти" та "омікрону"

На Кіпрі, в країні з найвищим рівнем зараження COVID-19 в ЄС, вчені виявили поєднання штамів "дельта" та "омікрон", повідомила в неділю газета Le Figaro.

"Тепер є випадки поєднаного зараження "омікроном" та "дельтою", і ми знайшли цей штам, який є комбінацією двох", - наводить видання слова професора біології Кіпрського університету Леондіоса Кострікіса.

За його словами, цей варіант коронавірусу має "генетичні ознаки "омікрону" і геноми "дельти".

Треба подивитися, додав учений, "чи буде цей штам більш патологічним або заразнішим, і чи стане він переважати".

Вже зареєстровано 25 випадків таких заражень.

Зразки "дельтакрону", як вирішили назвати штам, були направлені до Інституту Пастера до Парижа, зазначає Le Figaro.