Інтерфакс-Україна
Медицина
16:12 13.08.2025

ЮНІСЕФ поставила в Україну 136 тис. доз вакцини АКДП у межах співпраці України з Gavi

1 хв читати
ЮНІСЕФ поставила в Україну 136 тис. доз вакцини АКДП у межах співпраці України з Gavi

ЮНІСЕФ поставила в Україну 136 тис. доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця (АКДП) у межах співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Як повідомляє МОЗ, угоду про партнерство між Глобальним альянсом та Україною підписано наприкінці 2024 року. У рамках угоди частину вакцин на підтримку національної програми з імунізації, відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року, фінансує Глобальний альянс з вакцин та імунізації (Gavi). У межах даного партнерства, закупівлю та доставку вакцин в Україну здійснює ЮНІСЕФ. Розподіл до областей координує Центр громадського здоров’я.

Вакцина АКДП призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень та буде розподілена до медзакладів між областями.

Дифтерія вражає серце, нервову систему та нирки. Правець вражає нервову систему, рівень смертності сягає 70%. Кашлюк легко розповсюджується серед дітей і дорослих. Він викликає сильний і неконтрольований кашель, у немовлят це може викликати небезпечну для життя зупинку дихання (апное).

Теги: #вакцини #gavi #акдп #юнісеф

