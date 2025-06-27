2/3 українських батьків не мають доступу до базової підтримки у вихованні дітей - ЮНІСЕФ

Близько 67% батьків в Україні не мають доступу до базових ресурсів, необхідних для підтримки у вихованні дітей, а лише 20% відвідували хоча б один спеціалізований курс для батьків, свідчать результати нового опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Цільове опитування про батьківство серед тих, хто планує мати дітей, вагітних жінок та батьків дітей віком 0–6 років, проведене Rating Group та Advanter Group у травні 2025 року. Дослідження стало продовженням національного опитування, яке Gradus Research спільно з Advanter Group та Центром соціальних змін і поведінкової економіки здійснили у листопаді 2024-го. Українців запитували про планування батьківства, навички та рівень обізнаності в різних аспектах виховання та розвитку дітей.

Лише 21% опитаних заявили, що планують народження дитини найближчим часом, а 26% відкладають це рішення до закінчення війни. Серед головних причин — понад три роки повномасштабної війни та загальна нестабільність у країні.

32% батьків досі застосовують жорсткі або навіть каральні методи виховання, зокрема фізичні покарання, як-от ляпаси.

Лише 29% батьків знають, що виключне грудне вигодовування має тривати шість місяців.

40% новоспечених або майбутніх батьків підтримують виховання без гендерних стереотипів, тоді як 23% досі дотримуються традиційних уявлень про роль чоловіка й жінки у вихованні.

Водночас 89% українських батьків усвідомлюють важливість емоційного зв’язку між батьками та дитиною для її розвитку й психологічної безпеки. Батьки володіють високим рівнем знань про практики чуйного догляду за немовлятами й розвиткові активності й часто застосовують їх.

"У 2024 році Уряд затвердив Стратегію забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні. В межах реалізації однієї з її цілей — зміцнення спроможності родин — ми працюємо над створенням Національної програми підтримки батьківства. Вона поєднає кращі українські та міжнародні практики, сформує спільне бачення того, як держава може підтримувати батьків, розвивати їхні навички й компетенції, щоб кожна дитина зростала в дбайливому та безпечному середовищі", — пояснила керівниця Координаційного центру розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми в Україні Ірина Тулякова.

ЮНІСЕФ разом із Координаційним центром розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми в Україні виступають за створення Національної програми підтримки батьків на основі світового досвіду, адаптованого до українських реалій. Основні напрями програми: зміцнення здоров’я, повноцінне харчування, безпека, чуйне ставлення до дитини та створення можливостей для раннього розвитку. Її мета — надати батькам інструменти для позитивного виховання, підтримки себе, а також забезпечення доступу до послуг, орієнтованих на потреби сімей.

Доступ до якісних послуг — передусім підтримки батьків — визначено як одну з найнагальніших потреб: 86% респондентів вважають за необхідне впровадження Національної програми підтримки батьківства.