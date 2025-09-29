Інтерфакс-Україна
11:00 29.09.2025

"Хочу бути динозаврооом": як розпізнати, що хоче сказати дитина

ЮНІСЕФ та Дар’я Герасимчук, Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації запускають нову всеукраїнську ініціативу, щоб допомогти батькам і піклувальникам краще зрозуміти, як діти через звичні слова і дії діти щодня говорять про свої права. Особлива роль в ініціативі надається сімʼї — місцю, де права дитини підтримуються  вперше.

"Сім’я — найкраще місце, де діти можуть дізнатися про свої права, а батьки та піклувальники — відігравати ключову роль у їхньому вихованні, — сказав Мунір Маммадзаде, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. — У надзвичайних умовах війни родини потребують максимальної підтримки, і ця ініціатива покликана показати, що щоденні звички та рутини також є ключем до реалізації прав дітей".

Ідея ініціативи виникла у відповідь на дослідження ЮНІСЕФ. Воно показало, що батьки, у першу чергу, дбають про базові потреби дитина — здоров’я, безпека, захист від насильства — що стало ще більш актуальним під час війни. Водночас, менше половини батьків згадують про особистий простір, відпочинок й самовираження як про права дитини.

Ініціатива допоможе батькам і опікунам краще розуміти, що стоїть за словами й емоціями дитини. Наприклад, коли дитина каже "Не кричіть на мене" — так вона відстоює своє право на гідність. Фраза "Я хочу ходити в інший гурток" стосується права на участь у рішеннях, "Я хочу бути динозавром" — це право на самовираження, а "Я втомився" — право на відпочинок.

ЮНІСЕФ переконаний, що батьки уже підтримують права дітей у щоденних діях. Коли стукають у двері кімнати підлітка — проявляють повагу до приватності, а коли дають право обрати гурток — підтримують участь та самовираження.

"Як держава, ми усвідомлюємо свою роль у тому, щоб діти могли реалізовувати свої права», — сказала Дар’я Герасимчук, Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. — Батьки та піклувальники, навіть під час війни, також потребують підтримки, щоб виховувати, спрямовувати та забезпечувати дотримання прав дітей у повсякденному житті, і ми робимо все можливе, аби надати їм більше можливостей. Ця ініціатива доповнює нашу роботу з педагогами, спрямовану на посилення їхньої спроможності викладати права дитини у шкільному середовищі", — додала Герасимчук.

ЮНІСЕФ створює простір, де дорослі можуть по-справжньому почути дітей, щоб діяти у їхніх інтересах. Діти є агентами змін, але вони не повинні залишатися наодинці у цих змінах.

Цією ініціативою ЮНІСЕФ запускає серію подій перед Днем захисту дітей, який цьогоріч Україна вперше відзначатиме 20 листопада разом зі світом у той самий день, що й Всесвітній день дитини.

