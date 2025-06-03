Батьки усвідомлюють свою роль у захисті прав дитини, але потребують підтримки – опитування ЮНІСЕФ

Нове дослідження показало, що більшість батьків та піклувальників вважають, що родина має опікуватися правами дитини, проте їм бракує чіткого розуміння цих прав, і вони можуть подекуди їх порушувати.

КИЇВ, 3 червня 2025 року. Практично всі батьки та піклувальники усвідомлюють свою ключову роль у тому, щоб захистити права своїх дітей і допомогти їм реалізувати свої права, але понад третина з них визнають, що часом порушують ці права, як свідчить нове опитування ЮНІСЕФ.

Результати дослідження, оприлюднені з нагоди початку Міжнародного місяця батьківства, також показали, що 89 % опитаних батьків не мають чіткого розуміння, в чому саме полягають права дитини згідно з Конвенцією ООН про права дитини, яка окреслює громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права дітей.

«Відповіді батьків у нашому опитуванні свідчать про те, що вони рішуче налаштовані краще захищати права своїх дітей і надати їм усю необхідну підтримку й турботу, – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. – Водночас вони дійсно переймаються тим, як їхні дії впливають на дітей у такі стресові часи».

Підлітки, які брали участь в опитуванні, вказували, що найчастіше їхні права порушувалися через психологічне або фізичне насильство, ігнорування їхньої думки чи порушення приватності.

«Ми повинні зробити усе можливе, щоб захистити та забезпечити права дітей всюди, зокрема і вдома, – сказала Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. – Батьки та піклувальники переживають надзвичайно складні часи і намагаються впоратися з наслідками війни, тож ми прагнемо зробити усе можливе, щоб допомогти їм у вихованні дітей».

Батьки можуть іноді порушувати права дитини, проте 67 % підлітків віком від 14 до 18 років відповіли, що звернулися б до батьків за захистом у разі порушення їхніх прав, а ще 24 % вважають вчителів другою важливою лінією підтримки.

«Батьки є головною опорою для розвитку і благополуччя дитини, проте їм складно впоратися самотужки, особливо у воєнний час, – каже пан Мамедзаде. – Міцний фундамент для прав дитини закладається саме вдома, але він має бути підкріплений політикою та послугами, які б допомагали батькам та піклувальникам дбати про наступне покоління».

Інші ключові результати опитування свідчать про те, що:

Загальний рівень обізнаності про права дитини високий, проте є значні прогалини: лише 11 % опитаних знайомі з конкретними положеннями, визначеними у Конвенції про права дитини.

лише 11 % опитаних знайомі з конкретними положеннями, визначеними у Конвенції про права дитини. Гендерні відмінності у сприйнятті: 81 % жінок вважають, що крики чи використання образливої мови є формою насильства над дітьми, натомість серед чоловіків цю думку поділяють лише 68 % опитаних.

81 % жінок вважають, що крики чи використання образливої мови є формою насильства над дітьми, натомість серед чоловіків цю думку поділяють лише 68 % опитаних. Обмежений сімейний діалог про права дитини та її благополуччя: лише 22 % батьків і 17 % підлітків зазначили, що в їхній родині ведуться бесіди про права дитини щомісяця або частіше.

ЮНІСЕФ розпочинає кампанію, спрямовану на зміцнення знань про права дитини, та закликає поважати дітей і надавати їм можливість відстоювати свої права.

Примітки для редакторів:

Цифрове опитування «Сприйняття прав дитини: знання, ставлення та досвід впровадження в українських сім’ях» включає відповіді від 600 чоловіків і жінок віком від 19 до 55 років, які мають дітей, а також 400 підлітків віком від 14 до 18 років. Опитування було проведене по всій Україні компанією Gradus Research.



Повний звіт доступний тут.

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