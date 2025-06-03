Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:08 03.06.2025

Батьки усвідомлюють свою роль у захисті прав дитини, але потребують підтримки – опитування ЮНІСЕФ

3 хв читати
Батьки усвідомлюють свою роль у захисті прав дитини, але потребують підтримки – опитування ЮНІСЕФ

Нове дослідження показало, що більшість батьків та піклувальників вважають, що родина має опікуватися правами дитини, проте їм бракує чіткого розуміння цих прав, і вони можуть подекуди їх порушувати.

КИЇВ, 3 червня 2025 року. Практично всі батьки та піклувальники усвідомлюють свою ключову роль у тому, щоб захистити права своїх дітей і допомогти їм реалізувати свої права, але понад третина з них визнають, що часом порушують ці права, як свідчить нове опитування ЮНІСЕФ.

Результати дослідження, оприлюднені з нагоди початку Міжнародного місяця батьківства, також показали, що 89 % опитаних батьків не мають чіткого розуміння, в чому саме полягають права дитини згідно з Конвенцією ООН про права дитини, яка окреслює громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права дітей.

«Відповіді батьків у нашому опитуванні свідчать про те, що вони рішуче налаштовані краще захищати права своїх дітей і надати їм усю необхідну підтримку й турботу, – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. – Водночас вони дійсно переймаються тим, як їхні дії впливають на дітей у такі стресові часи».

Підлітки, які брали участь в опитуванні, вказували, що найчастіше їхні права порушувалися через психологічне або фізичне насильство, ігнорування їхньої думки чи порушення приватності.

«Ми повинні зробити усе можливе, щоб захистити та забезпечити права дітей всюди, зокрема і вдома, – сказала Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. – Батьки та піклувальники переживають надзвичайно складні часи і намагаються впоратися з наслідками війни, тож ми прагнемо зробити усе можливе, щоб допомогти їм у вихованні дітей».

Батьки можуть іноді порушувати права дитини, проте 67 % підлітків віком від 14 до 18 років відповіли, що звернулися б до батьків за захистом у разі порушення їхніх прав, а ще 24 % вважають вчителів другою важливою лінією підтримки.

«Батьки є головною опорою для розвитку і благополуччя дитини, проте їм складно впоратися самотужки, особливо у воєнний час, – каже пан Мамедзаде. – Міцний фундамент для прав дитини закладається саме вдома, але він має бути підкріплений політикою та послугами, які б допомагали батькам та піклувальникам дбати про наступне покоління».

Інші ключові результати опитування свідчать про те, що:

  • Загальний рівень обізнаності про права дитини високий, проте є значні прогалини: лише 11 % опитаних знайомі з конкретними положеннями, визначеними у Конвенції про права дитини.
  • Гендерні відмінності у сприйнятті: 81 % жінок вважають, що крики чи використання образливої мови є формою насильства над дітьми, натомість серед чоловіків цю думку поділяють лише 68 % опитаних.
  • Обмежений сімейний діалог про права дитини та її благополуччя: лише 22 % батьків і 17 % підлітків зазначили, що в їхній родині ведуться бесіди про права дитини щомісяця або частіше.

ЮНІСЕФ розпочинає кампанію, спрямовану на зміцнення знань про права дитини, та закликає поважати дітей і надавати їм можливість відстоювати свої права.

Примітки для редакторів:
Цифрове опитування «Сприйняття прав дитини: знання, ставлення та досвід впровадження в українських сім’ях» включає відповіді від 600 чоловіків і жінок віком від 19 до 55 років, які мають дітей, а також 400 підлітків віком від 14 до 18 років. Опитування було проведене по всій Україні компанією Gradus Research.
 

Повний звіт доступний тут.

Контакти для медіа: 

Тобі Фрікер

Керівник відділу комунікації та адвокації

ЮНІСЕФ Україна

Tel: +38-050-245-67-31

Email: [email protected]

 

Теги: #gradus_research #юнісеф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 07.05.2025
Українці цінують зручне розташування аптек та вважають, що конкуренція забезпечує нижчі ціни на ліки – дослідження Gradus Research

Українці цінують зручне розташування аптек та вважають, що конкуренція забезпечує нижчі ціни на ліки – дослідження Gradus Research

13:05 21.02.2025
Кожна п'ята дитина в Україні втратила родича або друга від початку повномасштабної війни – ЮНІСЕФ

Кожна п'ята дитина в Україні втратила родича або друга від початку повномасштабної війни – ЮНІСЕФ

09:44 06.02.2025
В Офісі президента обговорили з представницею ЮНІСЕФ програму реінтеграції українських дітей, повернутих із депортації

В Офісі президента обговорили з представницею ЮНІСЕФ програму реінтеграції українських дітей, повернутих із депортації

16:30 21.01.2025
Частка українців, що очікують завершення війни у 2025р., зросла до 37% за рахунок риторики новообраного президента США - опитування

Частка українців, що очікують завершення війни у 2025р., зросла до 37% за рахунок риторики новообраного президента США - опитування

18:16 20.01.2025
Чернігів відвідав голова Представництва Дитячого фонду ООН в Україні

Чернігів відвідав голова Представництва Дитячого фонду ООН в Україні

18:44 17.12.2024
ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз вакцин проти дифтерії та правця

ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз вакцин проти дифтерії та правця

16:31 02.12.2024
Голова представництва ЮНІСЕФ: Не можна вразливу сім'ю або дитину поділити на сектори чи відомства

Голова представництва ЮНІСЕФ: Не можна вразливу сім'ю або дитину поділити на сектори чи відомства

18:07 25.11.2024
ЮНІСЕФ збільшує підтримку вразливих категорій українців

ЮНІСЕФ збільшує підтримку вразливих категорій українців

19:37 21.11.2024
ЮНІСЕФ допомагає родинам, громадам та теплопостачальним підприємствам у прифронтових регіонах підготуватися до зими

ЮНІСЕФ допомагає родинам, громадам та теплопостачальним підприємствам у прифронтових регіонах підготуватися до зими

15:53 30.10.2024
Міносвіти: 700 шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 290 тис. грн на підготовку до зими та модернізацію шкільних їдалень

Міносвіти: 700 шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 290 тис. грн на підготовку до зими та модернізацію шкільних їдалень

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Спільна зустріч бізнесу, держави та експертів: крок до збалансованої лісової політики

Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток

Злочинна система Портнова має бути знищена, "Європейська солідарність" ініціює ТСК - Сюмар

Об`єм благодійної допомоги IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення сягнув 500 млн грн

Стійкість, стратегія, інвестиції: про що говорили на форумі Forbes Money

РІЕЛ запустив шість нових житлових проєктів, два з них — у Києві формату Riel Family Style

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч метрів квадратних

Цього літа в Ужгороді з’явиться новий центр тяжіння для містян - сучасний торгово-розважальний комплекс GrushevSky

17’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE

Українсько-китайський діловий діалог для розвитку партнерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА