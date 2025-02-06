Інтерфакс-Україна
Події
09:44 06.02.2025

В Офісі президента обговорили з представницею ЮНІСЕФ програму реінтеграції українських дітей, повернутих із депортації

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Останні результати у поверненні юних українських громадян, запуск реєстру депортованих і примусово переміщених дітей і роботу Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA обговорили в Офісі президента України з представницею ЮНІСЕФ. 

"Радниця керівника Офісу президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна зустрілася зі старшою радницею з питань захисту дітей у гуманітарній діяльності регіонального відділення ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії Анною Кнутцен", йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зарівна назвала надзвичайно важливою підтримку з боку ЮНІСЕФ програм реінтеграції та реабілітації українських дітей, які були незаконно депортовані, примусово переміщені або утримувані на тимчасово окупованих територіях. "Україна розбудовує комплексну систему реінтеграції, яка повністю відповідає міжнародним стандартам і найкращим інтересам дитини. Утім для її повного впровадження нам необхідна підтримка міжнародних партнерів", – наголосила вона.

Зарівна додала, що тривають консультації з членами Міжнародної коаліції за повернення українських дітей щодо підтримки проєктів і програм, які дадуть змогу забезпечити дітям гідне життя в Україні й подолати наслідки перебування під контролем держави-агресорки, зокрема психологічні.

Зарівна та Кнутцен обговорили останні результати у поверненні юних українських громадян, запуск реєстру депортованих і примусово переміщених дітей і роботу Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

"Я знаю, що кожній дитині, повернутій в Україну, знайшли родину, а не помістили в інституційний заклад. І це справді вражає", – наголосила представниця ЮНІСЕФ.

Теги: #діти #опу #юнісеф

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