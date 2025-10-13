Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

Спільна з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) інформаційна кампанія, яка проводиться в Україні, має на меті посилення батьківських компетенцій через відкриту розмову з батьками щодо тих речей, які часто є неочевидними, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

"Саме це і є основою нашої інформаційної кампанії, яку ми реалізуємо спільно з ЮНІСЕФ. Її мета — посилення батьківських компетенцій через відкриту розмову з батьками про ті речі, які часто залишаються непоміченими або неочевидними. Можливо, це не завжди приємно — чути, що ти чогось не знаєш. Часто дорослі сприймають це як звинувачення, хоча насправді це зовсім не так", - сказала Герасимчук в ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, необхідно, щоб українські батьки навчилися просити допомогу та говорити про те, що вони чогось не знають.

"Тож ми будемо діяти через просвіту - розповідати батькам, допомагати їм ставати більш свідомими, відповідальними й зрілими дорослими поруч із дітьми. І, звісно, працюватимемо безпосередньо з самими дітьми. Важливо їх чути, бо не можна робити щось для дітей без відома дітей, без їх голосу", - наголосила Герасимчук.