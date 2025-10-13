Окупанти на ТОТ часто ізолюють і примусово дають психотропні препарати дітям за непокору – Герасимчук

Українські діти на тимчасово окупованих територіях України не можуть навчатися за українською системою освіти, оскільки за це можуть бути покарані вони або їхні батьки, часто росіяни ізолюють дітей і примусово дають психотропні препарати за непокору, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

"Дітям у таких умовах справді дуже важко. Вони не мають права говорити українською мовою, а тим більше — вивчати українську мову та літературу. Вони знають: за це можуть бути покарані самі або ж постраждають їхні батьки. Часто за таку непокору дітей б’ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати — про такі випадки мені відомо особисто. І, на жаль, це лише частина того, що відбувається. І це те, про що ми не маємо права мовчати", - сказала Герасимчук в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, вона зазначила, що діти з окупованих територій не можуть звернутися щодо порушення їхніх прав росіянами, оскільки окупанти позбавляють їх будь-якої можливості захистити свої права.

"Якщо дорослі хоча б інколи знаходять якусь можливість повідомити, наприклад, на портал "Діти війни" про те, що вони мають інформацію щодо якогось злочину стосовно української дитини, то діти частіше за все не знаходять такого способу комунікації", - додала радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Герасимчук, однак наголосила, що якщо в дитини є доступ до інтернету, вона може зайти на портал "Діти війни" і розповісти, що з нею трапилося. Це дає можливість дізнатися про такі випадки й допомогти.