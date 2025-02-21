Кожна п'ята дитина в Україні втратила родича або друга від початку повномасштабної війни – ЮНІСЕФ

Кожна п’ята дитина в Україні вказала, що втратила близького родича чи друга з початку повномасштабної агресії РФ три роки тому, такі дані опитування опублікував ЮНІСЕФ у п’ятницю.

"Всі ці роки смерть і руйнування є буденністю для кожної дитини в Україні. Такий рівень насильства спричиняє величезні страждання дітей і позбавляє їх справжнього дитинства", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Зазначається, що третій рік повномасштабної війни в Україні порівняно з 2023-м став для дітей ще більш смертоносним: кількість жертв серед дітей зросла на 50%. Загалом з лютого 2022 року вбито або поранено понад 2520 дітей. Зауважується, що справжня кількість жертв, імовірно, набагато більша, оскільки це лише підтверджені ООН цифри.

Офіційно зафіксовано, що більше ніж 1600 закладів освіти та майже 790 закладів охорони здоров’я були пошкоджені або зруйновані за останніх три роки, додав ЮНІСЕФ.

"Війна завдала дітям та підліткам непоправних втрат, що вплинуло на їхній розвиток і добробут на ключових етапах їхнього життя", – констатує Фонд.

Він нагадує, що досвід перших трьох років визначає здоров’я та навчання дітей протягом усього їхнього життя, а в Україні діти, які народилися три роки тому, навіть не знають, що таке мирне життя. Батьки повідомляють, що відчувають фізичне та емоційне виснаження, що впливає на життя всієї сім’ї. Війна також ускладнила доступ маленьких дітей та їхніх батьків до критично важливих послуг.

"Підлітковий вік є особливо складним періодом для дітей в Україні. Майже третина підлітків повідомили, що відчувають смуток і безнадію, які заважають їм займатися звичними справами. Ці настрої набагато частіше охоплюють дівчат", – йдеться в публікації.

ЮНІСЕФ вказує, що проблеми із психічним здоров'ям дітей погіршуються через вимушену усамітненість. Багато дітей годинами перебувають в укриттях, втрачаючи можливості для спілкування та навчання. Майже 40% дітей вчаться лише онлайн або поєднують очні та дистанційні заняття. Вплив війни на навчання є дуже серйозним: середній рівень освітніх втрат становить два роки, коли йдеться про читання, та один рік у математиці, вважають у Фонді.

ЮНІСЕФ нагадує, що співпрацює з партнерами по всій Україні, щоб надати дітям у прифронтових районах життєво важливу підтримку, зокрема доступ до медичних послуг, безпечної води, грошової допомоги, освіти та захисту. Окрім того Фонд працює з урядом і партнерами, щоб закласти фундамент для відновлення України та її довгострокового розвитку, а також сприяти соціальній згуртованості шляхом зміцнення систем, які підтримують дітей та їхні сім’ї. Це включає посилення систем соціального захисту дітей, охорони здоров’я та освіти, щоб вони могли надавати дітям своєчасні та якісні послуги з підтримки, догляду та створення можливостей.

Зазначається також, що зараз у світі зареєстровано 6,86 млн українських біженців, майже 1 млн з них проживає в Польщі. Для дітей-біженців доступ до шкільної освіти залишається проблемою, оскільки половина дітей шкільного віку у країнах, що прихистили біженців, не зараховані до місцевих освітніх закладів, що впливає на їхні можливості навчатися та спілкуватися з однолітками, а також розвивати основні навички, критично важливі для відновлення України.

"Усі діти без винятку мають бути захищені від наслідків війни відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та прав людини. Дітям в Україні понад усе потрібен стійкий мир і шанс повністю реалізувати свій потенціал", – підкреслила Рассел.