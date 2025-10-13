Інтерфакс-Україна
10:55 13.10.2025

Україна працює над впровадженням Європейської гарантії для дітей — уповноважена президента Герасимчук

Україна працює над впровадженням Європейської гарантії для дітей — уповноважена президента Герасимчук

Україна має привести свою законодавчу базу у відповідність до європейської, оскільки є кандидатом на вступ до Європейського союзу, а також працює над тим, щоб запрацювала Європейська гарантія для дітей і інші важливі нормативно-правові документи, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

"Ідеальних систем просто не існує, адже світ постійно змінюється, і ми маємо реагувати на зовнішні виклики, щоб оновлювати й удосконалювати власну внутрішню систему. Тому потреба у змінах буде завжди - це природний процес розвитку. Окрім того, ми маємо привести нашу законодавчу базу у відповідність до європейської, адже Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Відповідно, наше законодавство має бути узгоджене з європейськими правовими рамками", - сказала вона в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, нині ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацювала Європейська гарантія для дітей, а також інші важливі нормативно-правові документи", - додала Герасимчук.

За її словами, загалом законодавча база України вже перебуває на достатньо високому рівні.

