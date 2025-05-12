Інтерфакс-Україна
Події
10:08 12.05.2025

У Рівному затримано завербованих РФ зловмисників, які намагалися підірвати слідчо-оперативну групу

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У Рівному затримано двох завербованих російськими спецслужбами зловмисників, які намагалися саморобними вибуховими пристроями (СВП) підірвати слідчо-оперативну групу, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"До поліції близько 19:30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч — сокира. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група та керівництво поліції Рівненського РУП. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат. Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, під час обстеження прилеглої території, працівники вибухотехнічної поліції служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала.

"Працівники карного розшуку… за тісної співпраці зі співробітниками регіонального СБУ, патрульних поліцейських та процесуального керівництва прокуратури оперативно затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного. Виконуючи замовлення російської воєнної розвідки, вони за детальною інструкцією виготовили два СВП, які спорядили бойовими гранатами, саморізами й телефонами для дистанційного підриву", - інформують в поліції.

За даними слідства, усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту.

Із залученням спецпризначенців правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями їх проживання.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисникам обрано запобіжний у виді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує 10 років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Теги: #вербовка #рівненська_область

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