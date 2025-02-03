Інтерфакс-Україна
Події
10:19 03.02.2025

Безробітний житель Львівщини намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині - СБУ

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Безробітний житель Львівщини намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині - СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці і затримала ворожого агента, який намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині.

"За результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента фсб, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією української спецслужби, окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову.

Утім, як зазначено в повідомленні, зловмисник не встиг навіть встановити СВП, оскільки СБУ затримала його біля колії "на гарячому".

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

"У поле зору фсб він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в росію, про що неодноразово писав у соцмережах", - уточнює СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.

Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ⁠ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #рівненська_область #диверсант #сбу

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