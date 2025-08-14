В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

Агентство Внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина України, який за наказом іноземної розвідки вчиняв акти диверсії, повідомив у середу міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк на платформі X.

"ABW і поліція затримали 17-літнього громадянина України, який за наказом чужоземних спецслужб здійснював плюндрування пам’ятників жертвам УПА… і громадських будівель антипольськими написами", - написав Сємоняк на X, додавши, що ці дії мали на меті "збудження напруги між поляками й українцями".

Також у середу затримання українця прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як повідомляє TVN 24, Туск говорив про це на прес-конференції "після серії зустрічей лідерів країн щодо досягнення миру в Україні".

"Провокування конфліктів чи ворожнечі між українцями й поляками – це дуже часто результат дій чужинських спецслужб", - цитує Туска TVN 24.

За словами Туска це не перший випадок такого затримання.

"Цей молодий українець був завербований іноземною спецслужбою. Не існує кращого подарунку для росіян", - додав Туск.

"Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами збудити конфлікти й антипольські емоції в Україні та антиукраїнські – в Польщі", - підкреслив Туск.

