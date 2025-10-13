Інтерфакс-Україна
Події
13:59 13.10.2025

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли на Рівненщині - посол

Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Починаю цей тиждень з доброї новини для наших відносин між Україною та Польщею. Щойно підписав ноту, якою передали дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України польській стороні на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області. Цей дозвіл видано у відповідь на запит Кароліни Романовської", - написав посол в мережі Facebook.

У зв’язку з цим він запросив відповідних представників польської сторони до участі у проведенні відповідних робіт на місці. 

"Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння. Сподіваюсь, що польські партнери так само будуть відкриті до справжнього діалогу зі складних питань спільного історичного минулого", - додав Боднар.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17EvSd8phn/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #рівненська_область #пошуки

