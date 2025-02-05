У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у голови Млинівської селищної ради (Рівненськая обл.), повідомило відомство.

"Агентство встановило, що теща посадовця наприкінці 2019 року уклала договір купівлі житлового будинку площею 230 кв. м, та земельної ділянки площею 831 кв. м, що розташовані в м. Рівне, на майже 4,2 млн грн, кошти за які було виплачено до кінця 2021 року. Крім того, встановлено, що сім'я посадовця у 2023 році придбала катер вартістю майже 1 млн грн, а також земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль", - йдеться у повідомленні НАЗК у середу у телеграм.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки посадовця й членів його сім’ї та встановило неможливість придбати зазначене майно за рахунок законних доходів.

Як повідомляється у телеграм Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на майже 5,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави.