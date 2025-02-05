Інтерфакс-Україна
Події
17:41 05.02.2025

У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

1 хв читати

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у голови Млинівської селищної ради (Рівненськая обл.), повідомило відомство.

"Агентство встановило, що теща посадовця наприкінці 2019 року уклала договір купівлі житлового будинку площею 230 кв. м, та земельної ділянки площею 831 кв. м, що розташовані в м. Рівне, на майже 4,2 млн грн, кошти за які було виплачено до кінця 2021 року. Крім того, встановлено, що сім'я посадовця у 2023 році придбала катер вартістю майже 1 млн грн, а також земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль", - йдеться у повідомленні НАЗК у середу у телеграм.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки посадовця й членів його сім’ї та встановило неможливість придбати зазначене майно за рахунок законних доходів.

Як повідомляється у телеграм Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на майже 5,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

Теги: #назк #рівненська_область #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 12.05.2025
У Рівному затримано завербованих РФ зловмисників, які намагалися підірвати слідчо-оперативну групу

У Рівному затримано завербованих РФ зловмисників, які намагалися підірвати слідчо-оперативну групу

20:11 08.05.2025
САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

15:45 08.05.2025
САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

16:48 06.05.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн

18:29 02.05.2025
В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

10:18 18.04.2025
Суд виніс вироки у справі ДП "Червоний землероб", всіх обвинувачених звільнено від покарання через закінчення строків давності

Суд виніс вироки у справі ДП "Червоний землероб", всіх обвинувачених звільнено від покарання через закінчення строків давності

18:15 16.04.2025
"Ліси України" 2025р. інвестують 20 млн грн у відновлення 10 тис. га "селянських" лісів у Рівненській області

"Ліси України" 2025р. інвестують 20 млн грн у відновлення 10 тис. га "селянських" лісів у Рівненській області

12:11 16.04.2025
ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього першого віцепрем'єра Клюєва – САП

ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього першого віцепрем'єра Клюєва – САП

17:31 10.04.2025
НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

18:14 06.04.2025
Опалення знову увімкнуть у соціальних закладах Рівненської області – ОВА

Опалення знову увімкнуть у соціальних закладах Рівненської області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

ОСТАННЄ

Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Ердоган повідомив Рютте, що поговорив із Зеленським і Путіним у рамках мирних зусиль

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський

Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт "Адреса дитинства"

Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА