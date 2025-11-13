Інтерфакс-Україна
18:56 13.11.2025

В реєстрі прозорості НАЗК зареєструвалися перші 100 лобістів

Перша сотня лобістів зареєструвалась в українському "Реєстрі прозорості" - відкритій публічній платформі, яка збирає, обробляє та оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність, повідомляється на сайті Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) у четвер.

"Станом на 13 листопада 2025 року в Реєстрі зареєстровано 101 суб’єкт лобіювання, з яких 51 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 141 представників) та 50 - фізичні особи. Дві особи припинили статус лобіста. Отже, загалом, 191 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні", - йдеться в повідомленні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, 27 товариств (з обмеженою відповідальністю та акціонерних), 16 громадських об’єднань (асоціації, спілки), п’ять адвокатських організацій (об’єднання, бюро), три інші.

"Найпопулярніші сфери лобіювання: фінансова, банківська, податкова та митна політика – 76 суб’єктів лобіювання; економічний розвиток, регуляторна політика та власність – 74 суб’єкти; правова політика – 70 суб’єктів; правоохоронна діяльність – 68 суб’єктів; інновації та цифрові трансформації – 66 суб’єктів; транспорт, зв’язок та інфраструктура – 65 суб’єктів; екологічна політика та природокористування – 64 суб’єкти; аграрна та земельна політика – 63 суб’єкти; регіональний розвиток та містобудування – 62 суб’єктів. Найменша кількість суб’єктів обрали сферу "Молодь та спорт" – 36 суб’єктів лобіювання", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК нагадують, що суб’єкти лобіювання з 1 по 30 січня 2026 року мають подати до Реєстру перші звіти про свою діяльність з дати реєстрації у Реєстрі до 31 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, в Україні з 1 вересня офіційно запрацював Реєстр прозорості лобістів, передбачений законом про лобіювання. Одночасно з цим НАЗК прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.

Одразу після цього в Україні було створено Національну асоціацію лобістів (НАЛУ) для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу. Вона наразі вже має представництва у Лондоні та Цюріху.

Теги: #реєстр_прозорості #назк

