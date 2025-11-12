Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") ініціює законопроєкт про невідкладний незалежний аудит Національного агентства з питань запобігання корупції у зв'язку з оприлюдненими НАБУ плівками, де фігурує НАЗК.

"На плівках НАБУ зафіксовано, що у травні 2025 року "Тенор", він же, за даними ЗМІ, очільник підрозділу безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів у НАЗК. За моєю інформацією, НАЗК із цього приводу звернулося за інформацією до НАБУ. Публічні пояснення, позиція чи хоча б повідомлення про внутрішнє розслідування з боку НАЗК наразі знайти не вдалося. Чекати у моря погоди — неприйнятно. Разом із колегами реєструю законопроєкт про невідкладний незалежний аудит НАЗК", - повідомила Радіна у Фейсбуці у середу.

За словами Радіної, цей аудит мав розпочатися ще влітку, але цього не сталося, бо Міністерство юстиції та НАЗК фактично його заблокували.

"Зараз урядом затверджено понад 250 (!) критеріїв оцінки роботи НАЗК. За моєю інформацією, міжнародні партнери неодноразово вказували НАЗК на те, що кількість критеріїв необхідно привести у відповідність до здорового глузду — інакше аудит знову забере півтора року, а щонайменше половина критеріїв становитиме суто науково-практичний інтерес. Адекватно оцінити роботу Агентства значно меншою кількістю критеріїв можливо і потрібно", - зазначила Радіна.

Вона також наголосила, що враховуючи інформацію з плівок НАБУ, а також те, що негайне проведення аудиту є рекомендацією останнього звіту Єврокомісії, час зволікати вичерпано.

"Критерії аудиту має визначити сама комісія із незалежних експертів, а аудит має розпочатися негайно. Це, а також невідкладний аудит, передбачаємо у законопроєкті", - підкреслила народна депутатка.