Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони України, в серійне виробництво, що відкриває державні розробки для ринку та має збільшити обсяги виробництва перевіреної техніки й розширити номенклатуру озброєнь, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у середу.

Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу проєкту цієї постанови для виявлення можливих корупціогенних факторів та їх усунення, під час якої фахівці виявили корупціогенні фактори, що могли призвести до зловживань під час укладення Міноборони договорів із виробниками про надання права на використання технологій.

"Згідно з розробленим порядком реалізації такого експериментального проєкту зацікавлені виробники можуть направляти до Міноборони повідомлення про зацікавленість на отримання права на використання технологій Міноборони, однак проєктом нормативно-правовго акта зміст та обов’язкові вимоги таких повідомлень не були регламентовані. До того ж, критерії, яким повинні відповідати виробники, були нечіткими. Також проєкт порядку містив правові конструкції оціночного характеру, що зумовлювало ризик суб’єктивного підходу під час прийняття посадовцями Міноборони рішень про укладення договорів з виробниками. У висновку антикорупційної експертизи НАЗК надало пропозиції для усунення виявлених корупціогенних факторів", - йдеться в повідомленні.

Міноборони доопрацювало проєкт постанови спільно з НАЗК та врахувало всі рекомендації. "Відтепер виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Доступ надається лише перевіреним виробникам за чіткими критеріями. Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони. Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі", - повідомили у відомстві.

Доступ до технологій також можуть отримати у рамках міжнародної співпраці оборонні відомства країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України як військово-технічна допомога.

В НАЗК повідомили, що протягом третього кварталу здійснили моніторинг понад 1,3 тис. проєктів нормативно-правових актів, 45 із них пройшли антикорупційну експертизу, за результатами якої ідентифіковано 116 корупціогенних факторів та надано 147 рекомендацій щодо їх усунення. Більшість з цих рекомендацій була врахована розробниками. Значну частку з них становлять документи у сферах оборони, відновлення, економіки та правопорядку.