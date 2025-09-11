Міносвіти погодило використання в освітньому процесі посібників НАЗК про антикорупцію та доброчесність

Міністерство освіти і науки України надало гриф "Схвалено для використання в освітньому процесі" навчально-методичним матеріалам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Посібники створені як допоміжний інструмент для вчителів, щоб в інтерактивній та цікавій формі інтегрувати тематику антикорупції та доброчесності в освітній процес. Їх використання у щоденній роботі з учнівством сприятиме формуванню критичного мислення, навичок етичного вибору й відповідальної поведінки", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міносвіти рекомендує закладам загальної середньої освіти використовувати навчально-методичні матеріали задля підтримки виховання цінностей доброчесності в молодого покоління та розвитку громадянських компетентностей.

Ознайомитись із навчально-методичними матеріалами Офісу доброчесності НАЗК можна на сторінці проєкту "Прозора школа" за посиланням.

"Навчальна програма "Антикорупційний курс для 9 класу", яку можна інтегрувати в курс "Основи правознавства", та пов'язаний з нею навчально-методичний посібник "Антикорупційний курс для 9 класу" з практичними матеріалами для уроків. Програма передбачає 15 навчальних годин і може бути інтегрована в курс "Основи правознавства" у 9 класі. Навчальна програма і практичний курс спрямовані на формування антикорупційної культури та громадянських компетентностей школярів", - розповіли у міністерстві.

Зазначається, що посібник та програма містять сучасні інтерактивні методики: роботу з кейсами, проєктну діяльність, дебати, практикуми та сторітелінг, а теми курсу охоплюють поняття доброчесності, природу і наслідки корупції, діяльність антикорупційних органів, питання конфлікту інтересів та академічної доброчесності.

"Навчально-методичний посібник "PROдоброчесність" із рекомендаціями щодо досягнення мети наскрізної змістовної лінії "Громадянська відповідальність" містить 110 вправ з усіх дев’яти освітніх галузей для вчителів усіх освітніх галузей 5–11 класів, які допомагають учнівству працювати з темами доброчесності. Для кожної вправи у посібнику вказані орієнтовний час виконання, рівень складності, чітка структура роботи з покроковим алгоритмом. У вправах багато ілюстрацій, групових та індивідуальних завдань, життєвих прикладів, QR-кодів для доступу до ресурсів", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти додали, що використовуючи цей посібник, учителі мають можливість: самостійно обирати ефективні методи та прийоми роботи; системно та результативно інтегрувати наскрізну змістову лінію "Доброчесність" в освітній процес; практично реалізовувати принципи доброчесності в освітньому процесі; зацікавити учнівство реальними життєвими прикладами застосування знань із освітньої галузі.