НАЗК: під час моніторингу способу життя генерала Вітюка зовнішнього впливу на Агентство не було

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) діяло в межах своїх повноважень під час моніторингу способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка, зокрема, зверталося до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) із запитом про кримінальні провадження стосовно цього суб'єкту декларування, на що отримало відповідь про відсутність таких фактів.

В заяві НАЗК на сайті у вівторок зазначається, що НАЗК не наділено повноваженнями здійснювати досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність, - такі повноваження належать правоохоронним органам в межах їх підслідності.

"Водночас у низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України (СБУ). Однак Агентство діяло виключно в межах наданих законом повноважень, дослідивши всю доступну на той момент інформацію та факти", - йдеться в заяві.

В заяві не вказано ім'я високопосадовця СБУ, йдеться про Вітюка.

В НАЗК наголошують, що в межах інструменту моніторингу способу життя Агентство не може перевіряти такі обставини, як фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки, - це повноваження правоохоронних органів.

"НАЗК, виявивши підстави для проведення моніторингу способу життя посадовця, звернулося до Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ) (на той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була структурним підрозділом ОГПУ). Агентство поінформувало про здійснення моніторингу та запитало інформацію про наявні кримінальні провадження стосовно суб’єкта декларування, а також чи вживалися заходи цивільно-правового характеру для визнання активів необґрунтованими. У відповідь було повідомлено про відсутність таких фактів", - повідомляють в Агентстві.

Згідно з повідомленням, результати моніторингу способу життя НАЗК та результати досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених у їхніх повноваженнях.

"Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи", - зазначається в заяві.

В НАЗК наголошують: "У зв’язку з позицією, висловленою прокурором САП під час судового засідання, Агентство направило офіційне звернення з проханням надати фактичні обґрунтування, на які він спирався у своєму виступі".

"НАЗК очікує оперативної відповіді від САП та, у разі потреби, готове вжити відповідних заходів", - йдеться в заяві Агентства.