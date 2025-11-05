Інтерфакс-Україна
Економіка
11:32 05.11.2025

14% агробізнесу в 2025 р. стикалися з корупцією

2 хв читати
14% агробізнесу в 2025 р. стикалися з корупцією

14% представників мікро-, малого та середнього агробізнесу в 2025 році стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%, свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Програми з аграрного та сільського розвитку, що фінансується Урядом США.

В Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначили, що їх дослідження НАЗК, також підтверджують цю тенденцію. Так, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021-му — 32,5%.

"На зменшення рівня корупції у земельних питаннях, вплинула, передусім, реалізація земельної реформи. Зокрема, скасування мораторію на відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення, впровадження ринку земель, земельних аукціонів, призупинення безоплатної передачі земель на час війни, а також цифровізація низки державних сервісів і послуг у сфері Державного земельного кадастру", - підкреслили в НАЗК.

Водночас, обидва дослідження засвідчили, що найчастіше представники бізнесу стикалися з корупцією при вирішенні питання передачі земельної ділянки у власність або користування. Відповідно й найбільш корумпованими вже четвертий рік поспіль називають ті органи, до повноважень яких входять ці питання: сільські, селищні та міські ради.

"Корупція у земельній сфері нерозривно пов’язана із системними проблемами, які можна вирішити виключно системними рішеннями. Відтак, якщо ми хочемо досягти подальшого істотного та стійкого антикорупційного ефекту у цій сфері, маємо зосередити свої зусилля на подальшому впровадженні глибинних галузевих реформ, які включатимуть оптимізацію функцій та процедур, автоматизацію, цифровізацію, підвищення прозорості тощо. Ключові ініціативи у цій сфері будуть закладені нами в проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки", - прокоментував заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков.

Він констатував, що проблеми у земельній сфері, які породжують корупцію, політично складні та чутливі. Для забезпечення подальшого прогресу в мінімізації корупції необхідне об’єднання зусиль парламенту, уряду, бізнесу, експертного середовища та міжнародних партнерів. Крім того, критично важливою є системна та виважена комунікація, особливо щодо політично складних питань, переконані в НАЗК.

Джерело: https://t.me/NAZK_gov_ua/4400

https://t.me/NAZK_gov_ua/4402

 

Теги: #назк #агробізнес #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

15:43 28.10.2025
В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

11:03 17.10.2025
Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

16:17 15.10.2025
Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

11:21 15.10.2025
Викрито посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру

Викрито посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

15:02 15.09.2025
Forbes Agro. Агробізнес як драйвер економіки: інвестиції, технології, глобальні можливості

Forbes Agro. Агробізнес як драйвер економіки: інвестиції, технології, глобальні можливості

10:28 11.09.2025
Міносвіти погодило використання в освітньому процесі посібників НАЗК про антикорупцію та доброчесність

Міносвіти погодило використання в освітньому процесі посібників НАЗК про антикорупцію та доброчесність

13:09 09.09.2025
НАЗК: під час моніторингу способу життя генерала Вітюка зовнішнього впливу на Агентство не було

НАЗК: під час моніторингу способу життя генерала Вітюка зовнішнього впливу на Агентство не було

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

ОСТАННЄ

Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

Економіка України продемонструвала значну стійкість, але з'явилися ознаки уповільнення - Пакет розширення

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА