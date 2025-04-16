"Ліси України" 2025р. інвестують 20 млн грн у відновлення 10 тис. га "селянських" лісів у Рівненській області

Державне підприємство "Ліси України" 2025 року інвестує 20 млн грн у відновлення колишніх колгоспних лісових угідь – так званий, "селянській ліс" на Рівненщині, повідомила пресслужба держпідприємства.

"Ліси України" нагадали, що у 2000-х роках 6 тис. га лісу було передано державі, що дозволило зберегти частину насаджень. Проте близько 10 тис. га тривалий час залишилися у "підвішеному стані", піддавалися незаконним рубкам і пожежам. Рівненська ОВА 2024 року передала залишки цих лісів ДП "Ліси України". Під час інвентаризації представники держпідприємства зафіксували 500 тисяч пнів. Суму завданих збитків у "селянському лісі" оцінили в 3,41 млрд грн, що є антирекордом за обсягами незаконних рубок і за сумою завданої шкоди.

"Інвестиції у відновлення, охорону, захист та догляд за лісом у найближчі 5 років складуть майже 20 мільйонів гривень. Це власні кошти ДП "Ліси України". Завдяки централізації управління лісовим господарством ми сьогодні маємо можливість для таких інвестицій. Фінансову підтримку від компанії отримують не лише дотаційні Південь і Схід, але й такі ресурсні регіони як Рівненщина", – повідомив у Facebook генеральний директор "ДП Ліси України" Юрій Болоховець.

За його інформацією, в Україні наразі нараховується понад 700 тис. га саме таких "нічийних" лісів без лісокористувача. ДП "Ліси України" готове зайнятись їх відновленням і захистом, для чого потрібне погодження від місцевої влади та громад.

Начальник Рівненської обласної адміністрації Олександр Коваль у Facebook висловив упевненість, що "передача цих територій у користування ДП "Ліси України" має докорінно змінити ситуацію", адже проблема виникла саме через відсутність постійного лісокористувача.

На першій ділянці вже висаджені сіянці закритої кореневої системи за сучасною технологію: замість вразливих для пожеж, шкідників і змін клімату чистих хвойних насаджень у Рівненській області з’являться мішані, більш стійкі ліси, які включатимуть як хвойні, так і листяні породи дерев.

У Рівненській області також триває програма відновлення лісів після "бурштинової лихоманки" 2015–2017 років. Від нелегального видобутку постраждали 4,2 тис. га лісу. Наразі частка цих територій передана під легальний видобуток. Це землі місцевих громад – ДП "Ліси України" залучається як підрядник, який виконує роботи з висадки лісу на рекультивованих ділянках.

Держпідприємство висловило зацікавленість у тому, щоб висаджений ліс належним чином доглядався і охоронявся.

"Ми звертаємося до громад щодо добровільної передачі у державний лісовий фонд таких лісів, що гарантує його збереження", закликав гендиректор "Лісів України".