Захворюваність на кір Україні суттєво зросла, від початку року зареєстровано майже 1200 випадків

Від початку року в Україні зареєстровано майже 1200 випадків кору, в тому числі 900 - у дітей до 17 років, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Якщо подивитися на статистику в Україні, то сумарно було зареєстровано в нас з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір, серед дітей до 17 років це майже 900 дітей. Торік показники були на рівні 70 випадків. Тобто це достатньо суттєве зростання", - констатував він на пресконференції в середу.

Кузін зазначив, що наразі охоплення вакцинацією від кору, паратиту та краснухи в Україні - на рівні 44%. Найнижчі показники в Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

"Кір є зараз загрозою номер один, тому що дійсно є небезпечним захворюванням, і від нього особливо треба наздогнати щеплення або зробити його, тільки-но буде перша нагода. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%, Україна вже в останні декілька років в середньому демонструє від 85% до 88%", - сказав він.