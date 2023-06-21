Випадків спалаху інфекційних хвороб в Одесі не зафіксовано

Згідно з результатами моніторингу обласного центру контролю і профілактики хвороб Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України випадків групової захворюваності на інфекційні хвороби не виявлено.

"Спалахів інфекційних хвороб і групової захворюваності не зареєстровано", - ідеться в повідомленні відомства, опублікованому у фейсбуці у вівторок увечері.

Проте, "за даними моніторингу рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в області, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 10,5% (це 190 випадків проти 172), зокрема серед дорослих - на 29,2% (93 проти 72), серед дітей віком до 17 років змін не відбулося (...)".

У відомстві наголосили, що загальний показник захворюваності на 100 тисяч населення становив 8,1.

Найбільша захворюваність серед загальної кількості випадків спостерігається серед дітей до 17 років (51,1%), а серед них найбільш вразливою є вікова група від 1 до 4 років (50,4%).

Як повідомляється, лише в 1,8% випадків з усієї кількості причина виникнення хвороби не встановлена.

Зазначається, що із зареєстрованих 168 хворих із розладами шлунково-кишкового тракту 156 пацієнтів обстежили на холеру, усі з негативним результатом.

В області продовжують активно стежити за якістю води, здійснюються регулярні забори на проби води з моря та водойм.

"За тиждень досліджено 100 проб із зовнішнього середовища, зокрема морська вода - 52 проби, прісна вода - 28 проб, стічні води інфекційних стаціонарів (відділень) - 18, морепродукти (гідробіонти) - 2".

Повідомляється, що в жодній із точок моніторингу холерний вібріон не виявлено.

До того ж, за результатами проб морської води на санітарно-мікробіологічні з п'яти громадських Одеських пляжів, встановлено, що вода не відповідає гігієнічним вимогам.

"Наразі вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися або використовувати таку воду для обробки харчових продуктів ЗАБОРОНЕНО. Вилов риби та морепродуктів у морі та водоймах, вживання їх у їжу, а також придбання таких продуктів ЗАБОРОНЕНО", - нагадали в облцентрі контролю та профілактики хвороб.

Також наголошується, що санепідемситуація перебуває під постійним контролем, окрім цього, на базі Центру контролю та профілактики хвороб сформовані групи оперативного реагування на різні загрози, зокрема біологічні, хімічні та радіаційні.

"Моніторинг стану довкілля проводиться щодня. Штаб працює 24/7. Епідемічна ситуація прогнозована та керована. Але загальне епідблагополуччя населення залежить від кожного з нас", - підсумували у відомстві.