У КМДА попереджають про небезпеку повторення епідемії кору і просять вакцинувати дітей

Існує небезпека повторення епідемії кору, попереджають у Київській міській державній адміністрації (КМДА) і закликають особливу увагу приділити вакцинуванню, насамперед дітей.

"Існує небезпека повторення епідемії кору. За спостереженнями інфекціоністів це захворювання має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років", - ідеться в повідомленні КМДА у фейсбуці в понеділок із посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я Києва Валентину Гінзбург.

Крім того, як зазначила Гінзбург, спостерігається зростання захворюваності на кір у сусідніх країнах. Так, за даними Національного порталу з імунізації, в Румунії оголошено епідемію кору.

За її словами, вакцинація і сьогодні залишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. До того ж кір - одна з найбільш заразних хвороб у світі. Із 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим, дев'ять захворіють. Тож від рівня імунізації напряму залежить, бути чи не бути епідемії в країні.

"Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання розпочинається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тож звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв’яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб пересвідчитися, чи вакцинована ваша дитина", - сказала Гінзбург.

Як повідомляє КМДА, "Київ забезпечений дієвою якісною вакциною, яка зберігається за правилами з дотриманням усіх вимог до холодового ланцюга. Щеплення за календарем безкоштовні. Спеціального скринінгу напередодні вакцинації робити не потрібно. Якщо дитина має хронічне захворювання, це є не забороною, а прямим показом до вакцинації, адже саме такі малюки є групою особливого ризику щодо тяжкого перебігу хвороби".

Щодо дорослих, як зазначається в повідомленні, то ті, хто не впевнений, чи був вакцинований, можуть здати спеціальний аналіз крові, а потім порадитися з лікарем про необхідність вакцинації.