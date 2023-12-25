Медицина

14:20 25.12.2023

У КМДА попереджають про небезпеку повторення епідемії кору і просять вакцинувати дітей

2 хв читати
У КМДА попереджають про небезпеку повторення епідемії кору і просять вакцинувати дітей

Існує небезпека повторення епідемії кору, попереджають у Київській міській державній адміністрації (КМДА) і закликають особливу увагу приділити вакцинуванню, насамперед дітей.

"Існує небезпека повторення епідемії кору. За спостереженнями інфекціоністів це захворювання має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років", - ідеться в повідомленні КМДА у фейсбуці в понеділок із посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я Києва Валентину Гінзбург.

Крім того, як зазначила Гінзбург, спостерігається зростання захворюваності на кір у сусідніх країнах. Так, за даними Національного порталу з імунізації, в Румунії оголошено епідемію кору.

За її словами, вакцинація і сьогодні залишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. До того ж кір - одна з найбільш заразних хвороб у світі. Із 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим, дев'ять захворіють. Тож від рівня імунізації напряму залежить, бути чи не бути епідемії в країні.

"Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання розпочинається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тож звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв’яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб пересвідчитися, чи вакцинована ваша дитина", - сказала Гінзбург.

Як повідомляє КМДА, "Київ забезпечений дієвою якісною вакциною, яка зберігається за правилами з дотриманням усіх вимог до холодового ланцюга. Щеплення за календарем безкоштовні. Спеціального скринінгу напередодні вакцинації робити не потрібно. Якщо дитина має хронічне захворювання, це є не забороною, а прямим показом до вакцинації, адже саме такі малюки є групою особливого ризику щодо тяжкого перебігу хвороби".

Щодо дорослих, як зазначається в повідомленні, то ті, хто не впевнений, чи був вакцинований, можуть здати спеціальний аналіз крові, а потім порадитися з лікарем про необхідність вакцинації.

 

Теги: #київ #захворюваність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 23.12.2023
У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

19:33 22.12.2023
Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

18:26 22.12.2023
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

13:38 22.12.2023
Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

10:39 22.12.2023
Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

07:20 22.12.2023
Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

17:08 21.12.2023
У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

15:29 21.12.2023
За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

13:18 20.12.2023
У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

ОСТАННЄ

Рада легалізувала медичний канабіс

Клініка ADONIS оцінює рівень захищеності своєї ІТ-структури майже в 97%

"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

За тиждень у Києві зареєстровано 14,7 тис. нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема понад 1 тис. COVID-19 - КМДА

У Чернігові відновлено заняття з психосоціальної підтримки для літніх людей

На період відновлення мобільного зв'язку буде внесено зміни щодо формування електронного рецепта - МОЗ

Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров'я на територіях активних бойових дій - Мінреінтеграції

Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

Кібератака на "Київстар" не вплинула на функціонування ІТ-інфраструктури приватних клінік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА