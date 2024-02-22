Медицина

15:52 22.02.2024

Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні поступово знижується - головний санлікар

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Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні поступово знижується - головний санлікар

Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 поступово знижується, епідпоріг перевищено тільки в Чернівецькій області, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Відбувається поступове зниження піків захворюваності, яке ми реєстрували раніше. За останній тиждень частота захворюваності знизилася на 16% серед дорослих і на 18% серед дітей. Ми прогнозуємо з березня подальше покращення ситуації, і кількість нових випадків справді зменшиться", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Кузін повідомив, що серед тих, хто захворів минулого тижня на грип і COVID-19, 53% - діти.

Він зазначив, що епідпоріг щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 перевищено тільки в Чернівецькій області.

"В інших областях ситуація стабілізувалася, кількість зареєстрованих пацієнтів не є ризиковою і не перевищує епідпорога", - сказав він.

Щодо захворюваності на COVID-19 Кузін наголосив, що якщо на початку епідсезону реєструвалося по 9-10 тис. випадків на тиждень, то зараз - 2 тис.

Теги: #грип #захворюваність #covid_19

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