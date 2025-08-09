Новий штам COVID-19 Stratus виявлено у семи областях України

Новий варіант коронавірусу COVID-19 під назвою Stratus (XFG) зафіксовано вже у семи областях України, повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За його словами, наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 повністю контрольована та не створює надмірного навантаження на медичну систему. Водночас, як і в попередні роки, у літній період спостерігається зростання кількості випадків захворювання. Так, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадки COVID-19, що перевищує показник попереднього тижня (494 випадки).

"На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено. Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків XFG: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві", - йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у Facebook.

За наявними даними, він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.