За тиждень у Києві зареєстровано 14,7 тис. нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема понад 1 тис. COVID-19 - КМДА

За 50-й тиждень 2023 року в Києві зареєстровано 14 тис. 690 нових випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на COVID-19, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в понеділок із посиланням на дані Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

На коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1 тис. 165 осіб, зокрема 148 дітей до 17 років. Госпіталізовано 127 осіб, з яких 23 дитини. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 16 дорослих пацієнтів. Минулого тижня зареєстровано 11 летальних випадків серед дорослих.

За даними КМДА, рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві наразі нижчий за епідемічний поріг на 37,7%, водночас спостерігається зниження захворюваності за тиждень на 0,4% за рахунок дітей (зниження на 1,1%). Зокрема, захворюваність серед школярів знизилася на 5,6%. Наразі діти становлять 57,6% від загальної кількості захворілих.

До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовано 288 осіб, зокрема 167 дітей.