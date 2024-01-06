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08:43 06.01.2024

ВООЗ закликає знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

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ВООЗ закликає знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає продовжувати дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19, ці рекомендації пов'язані з тенденцією зростання в багатьох країнах, де спостерігаються випадки коронавірусної хвороби, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"У багатьох країнах протягом кількох тижнів спостерігається зростання респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами, і очікується, що ця тенденція продовжиться після нещодавніх свят", - написав він у соцмережі Х.

Гебреєсус закликав до обов'язкового проходження тестування та за потреби звертатися по медичну допомогу, оскільки лікування COVID-19 може запобігти важкому захворюванню та смерті.

Також він наголосив на необхідності використання масок, вентиляції та соціального дистанціювання для зменшення ризику зараження. Крім того, нагадав про щеплення від COVID-19 і грипу.

Зі свого боку, урядам необхідно забезпечити доступ до надійних тестів, лікування та вакцин, особливо тим, хто наражається на найбільший ризик важкої інфекції.

"Продовжуйте епіднагляд, секвенування та звітність для відстеження еволюції вірусу COVID-19, а також чітко інформуйте про ризики та заходи щодо зниження ризику для вашого населення", - наголосив глава ВООЗ.

За його словами, ці рекомендації дають більше інформації про те, що необхідно урядам для боротьби з тривалими глобальними загрозами COVID-19.

Як повідомлялося, у багатьох країнах світу, включно з Індією, Китаєм, Великою Британією та США, виявили новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон - JN.1. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала його як варіант, що "становить інтерес", через "його швидке поширення", повідомляє в середу BBC.

 

 

Теги: #маски #вооз #захворюваність #covid_19

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