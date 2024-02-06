У Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ серед дітей

У Києві за минулий тиждень на більше ніж 2,2 тис. випадків зросла кількість захворювань на грип і ГРВІ серед дітей, якщо тенденція збережеться, міська влада рекомендуватиме дистанційну форму навчання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень) Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садочків і шкіл... та дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки", - йдеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі у вівторок.

"Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно", - наголошується в повідомленні.