Медицина

14:16 29.03.2024

Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

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Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

Ситуація з туберкульозом залишається складною в усій країні, найбільший рівень захворюваності в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Закарпатській та Волинській областях, повідомила завідувачка відділом управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Яна Терлєєва.

"Сьогодні ми перебуваємо в умовах повного вторгнення, тривалого стресу, тривалого перебування в підвалах, зубожіння населення, а також важкого економічного становища, але ми звертаємо увагу на те, що загалом наша країна належить країнам із високою частотою захворювання на туберкульоз у європейському регіоні", - сказала вона на брифінгу в п'ятницю.

При цьому, за словами Терлєєвої, в Україні відзначається поширення антибіотикорезистентного туберкульозу. 

Теги: #туберкульоз #ситуація

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