Інтерфакс-Україна
Події
15:26 27.11.2025

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

1 хв читати
У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Сили оборони України стримують ворога у Покровську від подальшого просування, тривають бої по всій лінії залізничної колії, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля", у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу ШР ДШВ проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога", - йдеться у повідомленні. 

У ЗСУ зазначили, що продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіянина.

"Працюють оператори FPV по ворожих цілях у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах", - додали у ДШВ.

Згідно з повідомленням, ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста, чинять спроби накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок.

"Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям", - наголосили у корпусі. 

Теги: #бойові_дії #покровськ #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 26.11.2025
У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

03:54 26.11.2025
Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

10:57 25.11.2025
Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

02:59 25.11.2025
На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

12:14 23.11.2025
Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

03:42 22.11.2025
Понад 230 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Понад 230 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

18:29 21.11.2025
Окупанти поступово проникають в центр Покровська з півдня – DeepState

Окупанти поступово проникають в центр Покровська з півдня – DeepState

10:56 21.11.2025
Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, контролюють позиції південніше від залізниці - ДШВ

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, контролюють позиції південніше від залізниці - ДШВ

04:00 21.11.2025
Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

19:30 17.11.2025
Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

ВАЖЛИВЕ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА