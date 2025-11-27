У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Сили оборони України стримують ворога у Покровську від подальшого просування, тривають бої по всій лінії залізничної колії, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля", у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу ШР ДШВ проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіянина.

"Працюють оператори FPV по ворожих цілях у місті - особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах", - додали у ДШВ.

Згідно з повідомленням, ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста, чинять спроби накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок.

"Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям", - наголосили у корпусі.