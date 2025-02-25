Медицина

18:54 25.02.2025

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

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Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Кабінет міністрів урегулював питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до постанови щодо стабілізації цін на лікарські засоби з метою створення умов для доступу населення до лікарських засобів, запобігання подальшому підвищенню цін на лікарські засоби на території України та врегулювання для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері виробництва, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

"Викладено термін "оптово-відпускна ціна лікарського засобу" в новій редакції, зокрема, для можливості подальшого декларування такої ціни виробниками лікарських засобів або власниками реєстраційного посвідчення (їх представниками), на замовлення яких здійснюється контрактне виробництво власної продукції на дільницях інших виробників лікарських засобів", - йдеться в повідомлені.

Також передбачено можливість реалізації суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову торгівлю, препаратів які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів за оптово-відпускними цінами, що встановлені у договорах, укладених до 1 березня 2025 року при умові, що право власності на такі препарати, перейшло суб’єктам господарювання, що здійснюють оптову торгівлю до 1березня.

Крім того, передбачено перегляд та встановлення на рецептурні лікарські засоби, вартість яких не перевищує тисячі гривень за упаковку, і вартість яких не компенсується за бюджетні кошти, граничної торговельної (роздрібної аптечної) надбавки не більше 25% до закупівельної ціни.

Серед іншого, продовжено з 1 березня 2025 року програми підтримки пацієнтів,

направлені на зменшення фінансового навантаження для пацієнтів та збільшення доступності до необхідних препаратів, які не компенсуються за рахунок бюджетних коштів.

Теги: #ліки #шмигаль #аптеки

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