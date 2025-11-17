Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову жительки прикордонного району Білгородської області (РФ), яка розповіла про пожежі на інфраструктурних об’єктах внаслідок бойових дій, окремо відзначаючи внесок російської авіації у бомбардування своїх же громадян.
"За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь?" – розповіла росіянка.
Зазначається, що російська авіація продовжує завдавати ударів по цивільному населенню України за допомогою авіабомб з модулями планування та корекції. Через технічну недосконалість російських виробів частина бомб не виходить на заданий курс та летить на голови росіян, що мешкають в прикордонні.
"ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у спецслужбі.