Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Секретар Ради з питань підтримки підприємництва, заступник голови правління Ощадбанку та радник керівника Офісу президента Юрій Каціон відзначає важливість приватизації державних підприємств та банків у прив’язці до перезапуску фондового ринку та необхідність пов’язати цей процес з пенсійною реформою.

"Саме розвиток і перезапуск фондового ринку дозволить залучити в економіку кошти, які є всередині країни. Й дуже важливо поєднати приватизацію з пенсійною реформою, якою зараз активно займається уряд", - сказав Каціон на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства".

"Тому що наступні рівні (накопичувальної пенсійної системи – ІФ-У) передбачають, що державні та недержавні пенсійні фонди кудись мають інвестувати ці кошти – це якраз приватний капітал", – додав він.

За його словами, йдеться про цікаві інвесторам державні банки, енергетику, нафтові компанії, які слід приватизувати та/або вивести на частковий публічний IPO, – це дозволить активізувати внутрішній інвестиційний ринок, а також залучити довгостроковий капітал.

Окрім цього, Каціон підтримав й висловлену представниками бізнесу ідею розглянути можливість амністії капіталу.

"Ми маємо ще кілька років до нашого вступу в Євросоюз, які можемо використати для реалізації механізму амністії капіталу, аби додатково наповнити економіку грошима. Адже лише самих можливостей банківської системи не вистачить для тих темпів зростання, яких наразі потребує відновлення", - сказав секретар Ради з питань підтримки підприємництва.

Під час форуму від кількох представників бізнесу лунали пропозиції про амністію капіталу та можливість за рахунок цього перезапустити фондовий ринок України.

"Для того, щоб біржа нормально почала працювати, її можна зробити як горло виходу оцих матрацних грошей і амністії капіталу, про яку так само говорили колеги. Тобто вкладаєш через біржу прямі інвестиції в українські компанії, тримаєш 5 років - й тобі прощаються всі гріхи. І далі може робити з цими коштами все що завгодно", – сказав керівник великої багатопрофільної групи.

За його словами, це можливість залучити середньостроковий ресурс напряму в економіку, оминаючи банківську систему, яка наразі не може оперувати цими грошима.