Ощадбанк за І півріччя 2025 року профінансував енергопроєктів на 4,3 млрд грн

Державний Ощадбанк (Київ) у першому півріччі 2025 року уклав договорів на фінансування енергетичних проєктів корпоративного бізнесу на 4,3 млрд грн, з яких понад половину спрямовано на будівництво установок з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

"За перше півріччя 2025 року Ощадбанк в сегменті корпоративного бізнесу уклав договори для фінансування розбудови та підтримки енергетичної інфраструктури на загальну суму 4,3 млрд грн", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес Юрій Каціон.

За його словами, понад 50% від цієї суми спрямовано на будівництво установок зберігання електроенергії (УЗЕ), більше 40% - ВЕС, решта - сонячна енергетика та енергомережі, зазначивши, що зараз підтримка розбудови децентралізованої генерації залишається одним з головних пріоритетів Ощаду.

"В структурі кредитного портфелю корпоративного бізнесу Ощаду на кінець червня частка енергетичних проєктів є найбільшою - 30%", - додав Каціон.

Заступник голови правління уточнив, що загальний обсяг встановленої потужності, профінансований банком в сегменті корпоративного бізнесу за перше півріччя 2025 року становить 316 МВт.

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.

Як повідомлялось, за даними НБУ станом на червень цього року частка Ощадбанку в кредитуванні енергопроєктів становила 33%.