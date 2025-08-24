Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів
Президент України Володимир Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів, міністри енергетики країн це обговорять.
"Обговорили енергетичну співпрацю. Дуже важливо для нас. Саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у неділю.
Він наголосив, що Україна має відповідну інфраструктуру, а також має потужності зберігання, українські сховища ще можуть бути використані для постачання канадського газу.
"І це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, а й в усій Європі. Ми обговорили з Марком можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики проведуть окрему зустріч і все це обговорять", - зауважив президент.