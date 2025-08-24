Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Президент України Володимир Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів, міністри енергетики країн це обговорять.

"Обговорили енергетичну співпрацю. Дуже важливо для нас. Саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у неділю.

Він наголосив, що Україна має відповідну інфраструктуру, а також має потужності зберігання, українські сховища ще можуть бути використані для постачання канадського газу.

"І це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, а й в усій Європі. Ми обговорили з Марком можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики проведуть окрему зустріч і все це обговорять", - зауважив президент.