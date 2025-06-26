Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

Українські банки з червня 2024-го по червень-2025 профінансували проєкти зі встановлення енергетичного обладнання загальною потужністю понад 705 МВт на суму 25 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Банки за рік від дати підписання меморандуму про відновлення енергетики профінансували проєкти на 25 млрд грн", - повідомив регулятор на своєму сайті в четвер.

За результатами щотижневого опитування банків, яке Національний банк запровадив напередодні підписання меморандуму, з того часу було видано 1 879 кредитів бізнесу на загальну суму 23,7 млрд грн і 8 622 кредити населенню на 1,3 млрд грн.

У червні обсяг виданих енергокредитів став найбільшим за останній рік - 5,5 млрд грн. Станом на 25 червня, з урахуванням погашення, валовий портфель таких кредитів юридичним особам сягнув 14,9 млрд грн, фізичним особам - 1 млрд грн.

"Станом на 25 червня загальна профінансована банками потужність генерації за позиками бізнесу перевищила 705 МВт, зберігання – 320 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області країни", - прокоментували результати в НБУ.

Як повідомлялося, на початку червня Ощадбанк організував консорціумний кредит з ПУМБ та Укргазбанком на EUR67 млн для будівництва компанією ДТЕК одного з найбільших у Східній Європі комплексу систем зберігання енергії в Україні на 180 МВт.

"Частка ринку Ощаду у фінансуванні енергетики за перші 4 місяці цього року – понад 32%. При цьому у 2024 році в сегменті клієнтів корпоративного бізнесу нами укладено кредитних угод для розбудови генерації на EUR45 млн, а станом на червень 2025 року – на EUR93 млн", - прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.