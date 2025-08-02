Інтерфакс-Україна
Економіка
11:51 02.08.2025

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

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Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Наглядова рада державного Ощадбанку, другого за розмірами на ринку, оголосила про початок конкурсного відбору голови правління у зв’язку з наближенням завершення строку дії контракту чинного керівника.

"Майбутній голова правління очолить реалізацію Стратегії 2024-2028 років та нестиме відповідальність за довгострокову інституційну стійкість Ощадбанку, зростання його вартості, розвиток клієнтоцентричних бізнес-моделей, цифрову трансформацію, зміцнення ринкових позицій і підтримку економічного відновлення країни", - йдеться у повідомленні банку на його сайті.

Зазначається, що Стратегія 2024-2028 років передбачає цифрову модернізацію, зростання ефективності, впровадження сучасних бізнес-моделей і найкращих стандартів корпоративного управління, управління ризиками та ESG.

Згідно з оголошенням, з метою забезпечення прозорого, об’єктивного та професійного процесу відбору наглядова рада залучила до співпраці рекрутингову компанію Korn Ferry, яка супроводжуватиме процес пошуку, оцінки та відбору кандидатів, здійснюючи пошук як в Україні, так і за її межами.

"Перевага надаватиметься лідерам із глибоким управлінським банківським досвідом, стратегічним мисленням, високими етичними стандартами та здатністю впроваджувати масштабні трансформації в умовах складних змін", – заявлено в оголошенні.

Як повідомлялося, наглядова рада Ощадбанку 17 червня 2020 року затвердила на посаді голови правління фінустанови на той час голову правління Піреус Банку (Київ) Сергія Наумова, якого було обрано під час конкурсу. Остаточно він був призначений головою правління з 3 жовтня 2020 року замість Андрія Пишного, який наразі є головою Національного банку України.

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.

Теги: #ощадбанк #конкурс #голова #правління

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