На посаду міністра енергетики "дуже серйозно" розглядають главу енергокомітету Ради Геруса та його заступника Жупанина - джерела

Серед кандидатів на посаду міністра енергетики в Офісі президента "дуже серйозно" почали розглядати голову енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса та його заступника Андрія Жупанина, повідомляють джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ в уряді.

"Якщо ще вчора-позавчора прискіпливо розглядали Корецького (глава НАК "Нафтогаз України" - ЕР) та Козицького (глава Львівської ОВА - ЕР), то сьогодні дуже серйозно оцінюють Геруса і Жупанина", - сказав співрозмовник ЕНЕРГОРЕФОРМИ

На його думку, обрати Геруса було б досить правильно, а стосовно Жупанина є сумніви в достатній готовності його досвіду для цієї посади.

Як повідомляла ЕНЕРГОРЕФОРМА в четвер увечері з посиланням на інше джерело, Сергія Корецького дуже добре сприймають в ОП, і він є одним з реальних кандидатів.

Втім інший експерт сьогодні зазначив, що "було б не дуже доцільно" висмикувати Корецького з НАК, оскільки він має довіру з боку донорів, і компанії вдається залучати "купу грошей" на імпорт газу. Його вихід з НАК може цей процес загальмувати. Крім того, за словами співрозмовника, осінньо-зимовий період - не кращий час для заміни голови "Нафтогазу".

"Герус і Жупанин - чому б ні? Герус зараз набув авторитету в енергоспільноті. Він багато правильних рішень провів, наприклад, по ВДЕ", - сказав посадовець.

Як повідомлялося, Герус у коментарі ЕНЕРГОРЕФОРМІ в четвер не став говорити можливість свого призначення, але вказав, що ясність по кандидатах буде наступного тижня.

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький можливість свого призначення категорично зареречив.

Серед кандидатів також називали відкликаного Міненерго ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, але зазначали, що він не сприймається в ОП. Водночас непогано оцінювали шанси нинішнього члена наглядової ради "Нафтогазу" Наталії Бойко.