Green Deal

15:23 06.03.2025

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

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ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

 

ВДЕ-генерація в Україні займає менше 10% земель, які потенційно можуть бути використані саме під такі об’єкти, і це теж містить величезний потенціал для її розвитку, вважає заступник голови правління банку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

"В Україні проєкти ВДЕ реалізовано на території, яка менше 10% тієї, що може бути під них використана. Відповідно, наш потенціал величезний, в тому числі й щодо залучення іноземних інвесторів для реалізації спільних проєктів", – сказав Каціон у подкасті "Велике інтерв’ю" на платформі Energy Club.

Він зазначив, що натомість у ЄС майже всі ділянки, доступні для будівництва такого роду об'єктів, вже використані.

"Саме тому вони замінюють попереднє обладнання на більш нове й продуктивне. Але це не дуже ефективно з точки зору економіки", – пояснив банкір.

За його словами, українська енергомережа за певних інвестицій в її пропускну спроможність дозволить інтегрувати зростаючі потужності ВДЕ.

У текстовому форматі інтерв’ю розміщене на сайті Енергореформи. 

Теги: #генерація #каціон #вде

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