Україна повинна переглянути механізм проведення аукціонів з ВДЕ – Пакет розширення

Україні необхідно переглянути механізм проведення аукціонів з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та зосередитись на вирішенні системних проблем на ринку електричної енергії.

До таких висновків дійшла Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яку ЄК оприлюднила у Брюсселі 4 листопада.

"Більшість аукціонів з ВДЕ в Україні не змогли залучити інвесторів, що вказує на необхідність перегляду механізму проведення аукціонів та вирішення системних проблем на українському ринку електроенергії", - зазначено у документі.

В ЄК також вважають, що у найближчий період Україна повинна посилити узгодженість із законодавством ЄС у сфері ВДЕ, включаючи повну узгодженість із Директивою RED II, та усунути основні прогалини, такі як вирішення питання заборгованості та спрощення правил видачі дозволів.

У Пакеті розширення зазначено, Україна у червні 2025 року прийняла дорожню карту щодо відокремлення надбавки за відновлювані джерела енергії від тарифу на послуги з передачі електроенергії, а також план дій щодо її впровадження у 2025 та 2026 роках. Однак узгодження з критеріями ЄС щодо сталого розвитку та викидів парникових газів для біопалива, біорідини та біомаси залишається неповним. Водночас прогрес у регуляторній сфері щодо біометану дозволив у лютому 2025 року здійснити перші експортні поставки біометану до ЄС.

В ЄК також відмічають, що Україна у сфері управління запровадила систему моніторингу свого національного енергетичного та кліматичного плану (NECP) і 15 березня 2025 року вчасно подала свій перший звіт про його виконання.

"Основними викликами для реалізації NECP є обмежене фінансування, недостатні адміністративні та людські ресурси, брак даних, обмежений доступ до даних та слабка координація між урядовими установами", - зазначено у документі.

Перегляд NECP з урахуванням рекомендацій Секретаріату Енергетичного співтовариства заплановано на кінець 2025 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада у серпні цього року прийняла за основу законопроєкт №13219 про удосконалення механізму проведення аукціонів з розподілу квот підтримки ВДЕ (т.з. "зелені" аукціони).

Проєкт закону серед іншого передбачає продовження аукціонів на п'ять років: до 31 грудня 2034 року замість 1 січня 2030 року, а також впровадження механізму підтримки у вигляді "чистої" премії (механізм ринкової премії) замість контрактів на різницю.

"Зелені" аукціони вперше запроваджено 2024 року, але вони закінчилися провалом. Єдиним результатом минулого року стало визначення для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики.

Кабінет міністрів визначив загальну квоту підтримки "зеленої" енергетики на 2025 рік у розмірі 330 МВт.

13 березня не відбувся перший у 2025 році "зелений" аукціон – на 33 МВт СЕС, а 4 квітня – на 100 МВт ВЕС. 12 травня безрезультатно закінчився аукціон на 47 МВт "об'єктів на інших видах ВДЕ" (мала гідроенергетика, біоенергетика). Причина – відсутність учасників.

Своєю чергою, "ДТЕК Тилігульська ВЕС" за результатами останнього запланованого на 2025 рік "зеленого" аукціону 31 липня на 150 МВт ВЕС отримала право на держпідтримку 120 МВт.