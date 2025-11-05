Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

Кабінет міністрів України вніс зміни у механізм надання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, повідомило Міністерство енергетики у Телеграм в середу.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 673.

"Розпочата Урядом минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності. З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт. Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями", - цитує телеграм-канал Міненерго міністерку енергетики України Світлану Гринчук.

"Схвалений Урядом новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням. Запропонований механізм є більш вигідним: позичальники отримають одразу здешевлення вартості кредиту для придбання обладнання та його встановлення; держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки", - роз'яснили в повідомленні Міненерго.

У відомстві прогнозують, що ухвалене урядом рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні системи електропостачання, ефективній співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та донорами в процесі залучення коштів для реалізації механізму, що "посилить енергетичну безпеку держави, в умовах руйнації об’єктів електрогенерації та енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України".

Джерело: https://t.me/energyofukraine/5179