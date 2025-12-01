Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабінет міністрів України доручив профільним відомствам і органам влади зробити безперешкодним процес приєднання когенераційних установок до загальної мережі, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Доручили Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним, Київській міській військовим адміністраціям зробити цей процес безперешкодним (приєднання когенераційних установок до загальної мережі - ІФ-У). Додатково працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики для реагування на порушення, зокрема із залученням правоохоронних органів за потреби", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

Також Кабмін звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), щоб Нацкомісія зі свого боку напрацювала рішення для створення сприятливих умов і поінформувати про них уряд в тижневий термін.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у понеділок спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності цих об’єктів; відновили конкурс на будівництво генеруючої потужності; встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах.