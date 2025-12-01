Інтерфакс-Україна
Події
16:35 01.12.2025

Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

1 хв читати
Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабінет міністрів України доручив профільним відомствам і органам влади зробити безперешкодним процес приєднання когенераційних установок до загальної мережі, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Доручили Міненерго, Держенергонагляду, Мінрозвитку, обласним, Київській міській військовим адміністраціям зробити цей процес безперешкодним (приєднання когенераційних установок до загальної мережі - ІФ-У). Додатково працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики для реагування на порушення, зокрема із залученням правоохоронних органів за потреби", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

Також Кабмін звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), щоб Нацкомісія зі свого боку напрацювала рішення для створення сприятливих умов і поінформувати про них уряд в тижневий термін.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у понеділок спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності цих об’єктів; відновили конкурс на будівництво генеруючої потужності; встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах.

Теги: #кабмін #генерація #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 01.12.2025
Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

16:30 01.12.2025
Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

16:18 01.12.2025
Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

10:21 01.12.2025
"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

12:36 29.11.2025
Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

12:20 29.11.2025
Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

12:06 28.11.2025
Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

13:41 27.11.2025
Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

17:57 24.11.2025
Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

ОСТАННЄ

Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Заява про захоплення окупантами Клинового під Костянтинівкою не відповідає дійсності" - 11 армійський корпус

Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

Кабмін призначив виконавчу продюсерку "Суспільного" Мовшович заступницею міністра культури

Помер футболіст ФК "Динамо-Київ" Володимир Мунтян

Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

Макрон попросить Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні – ЗМІ

Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА