В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

В Україні у суботу, 3 січня вночі, крім півдня, невеликий (на Закарпатті та в Карпатах помірний) сніг; вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах (крім півдня) ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу (в Карпатах 3-8° морозу), вдень від 3° морозу до 2° тепла (у східних і Дніпропетровській областях 0-5° тепла); у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, в Криму до 11° тепла.

У Києві у суботу вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 січня найвища температура вдень була 10,7° в 2023р., найнижча вночі -27,7° в 1908р.

У неділю, 4 січня, на півдні, сході, місцями та в центральних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів.

На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с, вночі на південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу (в Карпатах 8-13°), у східних областях 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, в Криму до 11°.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.