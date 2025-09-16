Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Фото: https://zt.npu.gov.ua/

Правоохоронці затримали причетного до вибуху на околиці міста Коростишів Житомирської області, який стався увечері 14 вересня і внаслідок якого загинула людина, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області у вівторок.

"Вже за кілька годин правоохоронці розшукали причетного до терористичного акту – 31-річного місцевого жителя. Попередньо, чоловік діяв на замовлення спецслужб росії. Нині фігурант під вартою", - йдеться в повідомленні.

Біля місця вибуху правоохоронці виявили залишки саморобного підривного пристрою, що дистанційно приводився у дію, а також павербанк та мобільний телефон для відеоспостереження.

Тоді ж правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання затриманого в Житомирі та виявили мобільний телефон із доказами його співпраці з російськими спецслужбами та причетності до терористичного акту.

"Встановлено, що наркозалежному фігурантові спецслужби рф запропонували в месенджері співпрацю. Куратор обіцяв чоловікові легкі гроші та надіслав покрокові інструкції для виконання злочинного завдання. Тож виконавець придбав необхідні компоненти під виглядом господарських товарів. Далі самостійно виготовив вибуховий пристрій, спорядив його мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Сконструйований механізм чоловік заклав у сховок, присипав сміттям і надіслав точні координати куратору. Внаслідок активації пристрою загинув 34-річний житель Бердичева", - йдеться в повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.