Інтерфакс-Україна

Події

11:12 14.03.2025

Укрпошта офіційно ввела в обіг нову поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь"

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14 березня Укрпошта офіційно ввела в обіг нову поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь", присвячену роковинам трагедії в місті Марії.

Цей випуск продовжує серію марок, що вшановують героїчні міста України, які продемонстрували надзвичайну мужність та стійкість у боротьбі за незалежність, повідомляє пресслужба Укрпошти.

Маріуполь – місто, яке стало символом незламності, отримавши почесне звання "Місто-герой України", встановлене президентом України Володимиром Зеленським 6 березня 2022 року. З травня 2022 року місто перебуває в тимчасовій окупації, але його дух залишається непохитним.

Особливістю цього випуску є унікальне покриття марок частинками сталі, виготовленої на комбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест в Маріуполі. Після початку повномасштабної агресії РФ "Азовсталь" із комбінату перетворився на фортецю, яка стала останньою лінією оборони ЗСУ в місті. Мужність, відвага й незламність захисників Маріуполя стали прикладом для мільйонів українців, а остання сталь з "Азовсталі" стала символом для країни. Саме ця сталь з останньої продукції цеху "Азовсталь", виготовленої до початку повномасштабного вторгнення агресору в України стала доповненням до унікальної "сталевої" марки. А завдяки співпраці Укрпошти з провідною світовою компанією з поліграфічних послуг Cartor Security Printers (Франція) за допомогою технології термографії стало можливим нанести сталь на поштові мініатюри.

Головним зображенням поштового випуску Укрпошти "Місто Героїв. Маріуполь" є будівля Драмтеатру, де від обстрілів переховувалося близько тисячі мирних жителів, і на який 16 березня 2022 року російські загарбники скинули дві надпотужні авіабомби.

Художник марки та поштового блоку Олег Шупляк. Окрім поштової марки, разом з випуском Укрпошта також презентувала художній конверт "Перший день" та картку авторства Вікторії Анікієнко, яка також зобразила зруйновану будівлю маріупольського Драмтеатру та маленьку дівчинку поруч з ним, яка тримає на руках білого кролика.

До складу поштового випуску також увійшов і немаркований художній конверт, на якому зображено фотографію маріупольського митця Євгена Сосновського. Напис на фотографії: "Нехай зрозуміє кремлівська тварина, що Маріуполь – це Україна".

Тираж поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" становить 400 000 примірників, номінал – М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки).

Одночасно з виходом поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" Укрпошта презентує поштовий блок з однойменною назвою, який складається з двох марок з номіналом W. Тираж блоку лімітований та складає всього 6000 примірників із Сертифікатом автентичності, з яких 3250 примірників в сувенірному буклеті. Блок призначений для забезпечення власників філателістичних абонементів пакета "Ексклюзив" та пакета "Ексклюзив+".

Теги: #марка #маріуполь #укрпошта

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