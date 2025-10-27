Інтерфакс-Україна
Телеком
16:27 27.10.2025

"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

АТ "Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова" накладом 180 тисяч примірників, повідомила пресслужба АТ.

"До Дня української писемності та мови Укрпошта анонсує випуск нової художньої поштової марки "Мова", присвяченої красі й глибині українського слова. Автором став Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. Його ескіз – це не звичайний малюнок, а картина-загадка, де кожне зображення має сенс", йдеться у повідомленні "Укрпошти", що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Пресслужба дала короткий та досить романтичний опис марки: "У центрі композиції – жінка у національному вбранні, у вінку та коралях. Біля неї – біла птаха, символ вільної душі та чистоти, а також півень, що уособлює вогонь та пробудження. Навколо розквітає світ із калини та соняшників. Соняшник – це завжди про сонце, світло і добробут, а калина – про любов, материнство, красу, але також мужність та незламність. Поруч, на човні-чайці, козак Мамай із кобзою. Він – волелюбність та пісня, що пам’ятає історію. За його спиною сходить сонце, а в його серці – дерев’яна церква. Це образ духовності й відродження. Над усім здіймаються кольорові стрічки вінка. Зелена – молодість і життя, блакитна – небо і вода, жовтогаряча – родючість землі".

Повідомляється, що поштова марка "Мова" вийде 30 жовтня накладом 180 тисяч примірників. Має номінал М (для пересилання внутрішніх простих листів до 250 г).

Придбати її можна буде онлайн – у поштовому маркеті країни, а також у відділеннях національного поштового оператора.

Теги: #марка #укрпошта

