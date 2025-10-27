АТ "Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова" накладом 180 тисяч примірників, повідомила пресслужба АТ.

"До Дня української писемності та мови Укрпошта анонсує випуск нової художньої поштової марки "Мова", присвяченої красі й глибині українського слова. Автором став Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. Його ескіз – це не звичайний малюнок, а картина-загадка, де кожне зображення має сенс", йдеться у повідомленні "Укрпошти", що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Пресслужба дала короткий та досить романтичний опис марки: "У центрі композиції – жінка у національному вбранні, у вінку та коралях. Біля неї – біла птаха, символ вільної душі та чистоти, а також півень, що уособлює вогонь та пробудження. Навколо розквітає світ із калини та соняшників. Соняшник – це завжди про сонце, світло і добробут, а калина – про любов, материнство, красу, але також мужність та незламність. Поруч, на човні-чайці, козак Мамай із кобзою. Він – волелюбність та пісня, що пам’ятає історію. За його спиною сходить сонце, а в його серці – дерев’яна церква. Це образ духовності й відродження. Над усім здіймаються кольорові стрічки вінка. Зелена – молодість і життя, блакитна – небо і вода, жовтогаряча – родючість землі".

Повідомляється, що поштова марка "Мова" вийде 30 жовтня накладом 180 тисяч примірників. Має номінал М (для пересилання внутрішніх простих листів до 250 г).

Придбати її можна буде онлайн – у поштовому маркеті країни, а також у відділеннях національного поштового оператора.