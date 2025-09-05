СБУ та Укрпошта провели урочисте погашення марки, присвяченої спецоперації "Павутина"

Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України та Укрпошта провели урочисте погашення марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина".

"Це не просто марка. Це нагадування про те, що жалити ворога СБУ може за тисячі кілометрів від нашого кордону, коли окупанти цього не очікують. "Павутина" вже стала однією з візитівок Служби безпеки. Це унікальна, багатоетапна операція – симбіоз агентурної і технічної складової", – зазначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Очільник спецслужби також нагадав, що оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах. Унаслідок цього було одночасно уражено 41 літак ворога.

"Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. За нашими спинами ви бачите стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, а також ТУ-95МС. Саме такі літаки були уражені Службою безпеки України під час "Павутини", – підкреслив Малюк.

Як зазначив голова СБУ, деякі з уражених літаків ворога – унікальні, тому ремонт триватиме дуже довго, а значну частину цієї техніки відновити взагалі неможливо.

"Упевнений – у майбутньому на нас чекають нові марки про легендарну бавовну СБУ. Ми активно над цим працюємо", – підбив підсумки генерал-лейтенант.

За словами генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, тираж поштової марки "Спецоперація СБУ "Павутина" становить 300 000 примірників. Додатково до марки випущено конверт "Перший день", художню картку та презентаційну папку.

"У 2022-му році росія мріяла про "Київ за три дні" й називала себе "другою армією світу". Але все це так і залишилось лише "гаслами". Зокрема, завдяки таким блискучим спецопераціям як "Павутина" у виконанні СБУ. Саме цю подію ми закарбували на першій марці нашої нової щорічної серії "Марки Незалежності". Переконані ‒ ця серія триватиме не один рік!", – зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта".